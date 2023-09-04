РФ готова перезапустить зерновую сделку, но только когда будут выполнены ее условия о снятии санкций с экспорта российской агропродукции. Об этом заявил Владимир Путин после встречи с Реджепом Эрдоганом.

До тех пор РФ намерена самостоятельно экспортировать свое продовольствие и удобрения.

Вслед за Путиным сделал заявление Эрдоган. Заявил, что они широко обсудили зерновую сделку. Президент Турции считает, что новый пакет предложений может способствовать ее возобновлению.

Также он заявил, что альтернативные зерновой сделке варианты поставок зерна не соответствовали нормам безопасности.

Также Эрдоган заявил, что Анкара готова взять на себя посредничество по Украине.

Ранее сообщали, что Эрдоган анонсировал "очень важное" сообщение по зерновой сделке по итогам переговоров с Путиным

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