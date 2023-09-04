На сегодняшней встрече с главой Кремля Владимиром Путиным в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложит посредничество Анкары для переговоров по Украине.

Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на источники.

Также, по данным издания, будет обсуждаться транспортировка российского газа в Европу через Турцию и ситуация в Сирии.

Кроме того, стороны обсудят возобновление зерновой сделки.

Напомним, что ООН подготовила свой пакет по возобновлению зерновой сделки, который подразумевает переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и разморозку активов российских компаний.

Ранее министры иностранных дел Турции и РФ обсудили в Москве вопросы зерновой сделки. Лавров заявил, что Москва готова вернуться к соглашению, как только все пункты меморандума между РФ и ООН будут выполнены. По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал ему о своих новых инициативах по восстановлению зерновой сделки, но в них нет гарантий для Москвы.

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