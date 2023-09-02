Новый пакет предложений ООН по "зерновой сделке" подразумевает переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и разморозка активов российских компаний.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Напомним, одно из требований России по возобновлению зерновой сделки - переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и снятие арестов с российских удобрений, которые были арестованы в портах стран Запада.

Вопрос о зерновой сделки будет обсуждаться на встрече Путина и Эрдогана 4 сентября в Сочи. Ожидается, что главной темой встречи станет возобновление черноморского судоходного коридора.

Ранее немецкое издание написало, что Эрдоган хочет перезапустить зерновое соглашение в расширенном формате. Он призвал западные страны помочь превратить черноморскую инициативу "в основу мира между Россией и Украиной".

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