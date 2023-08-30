Москва предлагает Анкаре альтернативу зерновой сделке: поставка в Турцию 1 млн тонн российского зерна для дальнейшей переработки и отправки в нуждающиеся государства.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, где такая альтернатива названа "оптимальной".

В заявлении отмечается, что главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан планируют при встрече обсудить детали инициативы и возможность ее реализации. При этом Лавров намерен указать турецкому коллеге, что Россия после прекращения действия зерновой сделки 18 июля рассматривает все идущие в Украину суда как потенциальных перевозчиков военных грузов.

Ранее сообщалось, что глава МИД Турции с 31 августа по 1 сентября посетит с рабочим визитом Россию и встретится с главой МИД РФ.

Напомним, 25 августа Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Турции и обсудил с ним российскую блокаду зернового коридора.

Также турецкие СМИ писали, что переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Кремля Владимира Путина пройдут 4 сентября в Сочи. По данным прессы, на переговорах планируется обсуждение возобновления зерновой сделки.