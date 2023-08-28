Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – Партия справедливости и развития (ПСР) – подтвердила, что на следующей неделе он намерен посетить Россию для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает издание Daily Sabah.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию на следующей неделе и встретиться с президентом Владимиром Путиным, это может привести к прогрессу в возвращении России к важнейшей черноморской зерновой сделке", - приводит издание слова представителя ПСР Омера Челика.

Ранее некоторые российские издания сообщили, что президент Турции Эрдоган планирует провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 4 сентября.

О том, что Эрдоган планирует поездку в Сочи к Владимиру Путину писали и турецкие СМИ.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и обсудил российскую блокаду зернового коридора. Кроме того, Зеленский также выразил признательность Турции "за непрерывную и последовательную поддержку Украины".