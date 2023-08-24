Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

Первым о возможном визите Эрдогана сообщил источник анонимного телеграм-канала.

По его данным, встреча запланирована на 4 сентября в курортном городе. Затем об этом же сообщил ТАСС со ссылкой на свой дипломатический источник. Как пишет ТАСС, предполагается, что переговоры президентов могут состояться 4 сентября.

Однако источник другого российского СМИ, "РИА Новости", утверждает, что конкретики по дате и месте встречи еще нет, по этому поводу до сих пор ведутся переговоры.

Как мы рассказывали, в начале августа президент Турции Эрдоган говорил, что намерен перезапустить остановленную зерновую сделку в "расширенном" формате. Он призвал западные страны помочь превратить черноморскую инициативу "в основу мира между Россией и Украиной".

Вскоре после этого СМИ написали, что Путин посетит Турцию в ближайшие дни. И это будет первый визит главы Кремля в страну - член НАТО после вторжения РФ в Украину.

Однако затем стало известно, что поездка Путина не состоится, но Эрдоган приедет в Россию.