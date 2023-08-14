Президент РФ Владимир Путин посетит Турцию уже в ближайшие дни. Это будет первый визит главы Кремля в страну-члена НАТО после вторжения РФ в Украину.

Об этом пишет турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники.

По данным издания, Анкара в преддверии визита активизировала переговоры с Украиной, США и странами Евросоюза для перезапуска "зерновой сделки".

Напомним, на днях турецкий телеканал A haber сообщал, что встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина может состояться в конце августа или начале сентября.

Путин и Эрдоган не общались с момента передачи защитников "Азовстали" Турцией Украине. Однако в начале августа в Кремле сообщили, что Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

У президента РФ Владимира Путина уже спрашивали, поедет ли он в Турцию по приглашению Эрдогана в августе. Российский президент заявил "Посмотрим" и добавил, что еще не решено, кто к кому поедет - Путин в Турцию или Эрдоган в Россию.

Ранее президент Турции Эрдоган говорил, что намерен перезапустить сделку в "расширенном" формате. Он призвал западные страны помочь превратить черноморскую инициативу "в основу мира между Россией и Украиной".