Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина может состояться в конце августа или начале сентября.

Об этом сообщил турецкий телеканал A haber.

По его данным, турецкий лидер по-прежнему ожидает приезда Владимира Путина в Турцию.

Однако, не исключена и поездка Эрдогана в РФ, в случае, если Путин не прибудет на территорию Турции.

Основной темой переговоров A haber назвал перспективу возобновления зерновой сделки, из которой Россия вышла с 18 июля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен перезапустить зерновую сделку в "расширенном" формате. Он призвал западные страны помочь превратить черноморскую инициативу "в основу мира между Россией и Украиной".

Накануне у президента РФ Владимира Путина спросили, поедет ли он в Турцию по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана в августе. Российский президент заявил "Посмотрим" и добавил, что еще не решено, кто к кому поедет - Путин в Турцию или Эрдоган в Россию.

Напомним, Путин и Эрдоган не общались с момента передачи "азовцев" Турцией Украине. Однако в начале августа в Кремле сообщили, что Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.