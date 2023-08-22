Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию для проведения переговоров с Владимиром Путиным.

Об этом пишут турецкие СМИ.

Сообщается, что Эрдоган посетит Россию и обсудит с Путиным зерновую сделку. По данным СМИ, предстоящий визит имеет критическое значение для продления зернового соглашения.

В качестве возможного места встречи называют город Сочи. Ранее сообщалось, что переговоры могут состояться в сентябре.

Напомним, ранее стало известно, что встреча Эрдогана и Путина, которую СМИ анонсировали уже на "ближайшие дни", не состоится.

Также турецкий лидер сообщил, что до этого может пройти визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в РФ.

Ранее президент Турции Эрдоган говорил, что намерен перезапустить сделку в "расширенном" формате. Он призвал западные страны помочь превратить черноморскую инициативу "в основу мира между Россией и Украиной".

Также мы писали, что Турция готова стать посредником в переговорах Украины и России. По словам Эрдогана, Турция выступает за то, чтобы РФ заключила мир с Украиной и перевела решение своих проблем в дипломатическую плоскость.