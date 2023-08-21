Визит президент РФ Владимира Путина в Турцию, который СМИ анонсировали уже на "ближайшие дни", не состоится. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на личную встречу с Путиным в сентябре.

Об этом пишет Anadolu.

"В сентябре состоится встреча G20 в Индии и заседание Генеральной ассамблеи ООН в США. Если с таким плотным графиком получится найти возможность, мы с Путиным встретимся лично", - сообщил Эрдоган.

Он отметил, что до этого может состояться визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в РФ.

Российские СМИ со ссылкой на источники пишут, что встреча Путина и Эрдогана в Турции маловероятна. Возможно, Эрдоган поедет в РФ, но окончательного решения о месте встречи пока нет.

Хотя Анкара настаивает, чтобы это все-таки была Турция.

Путин и Эрдоган не общались с момента передачи защитников "Азовстали" Турцией Украине. Однако в начале августа в Кремле сообщили, что Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Ранее президент Турции Эрдоган говорил, что намерен перезапустить сделку в "расширенном" формате. Он призвал западные страны помочь превратить черноморскую инициативу "в основу мира между Россией и Украиной".