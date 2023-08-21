Украина близка к соглашению с мировыми страховщиками о страховании судов, перевозящих зерно по украинскому черноморскому коридору.

Об этом сообщил бывший заместитель министра экономики Александр Грибан газете Financial Times.

По его словам, "сделка в настоящее время прорабатывается и активно обсуждается" между соответствующими министерствами, а также местными банками и международными страховыми группами, включая рынок страхования Lloyd's of London.

Как отмечает газета, страхование 5-30 судов, которые будут проходить через "опасное место" моря может начаться уже с сентября.

"Это зависит от того, как будет развиваться структура и каков будет уровень распределения рисков между государством и частными страховыми компаниями", - рассказал Грибан.

По данным источников издания, риски могут быть разделены между страховщиками и государственным украинским банком.

Государственная часть риска, вероятно, будет поддержана государственным дорожным фондом страны, который был создан для ремонта украинских дорог, и который финансируется за счет налога на продажу топлива, заявил Грибан.

Напомним, на прошлой неделе первое судно прошло украинским морским коридором, в котором не участвует РФ, из Одессы до Босфора.

Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы Румыния удвоит транзит украинского зерна в свой главный черноморский порт.