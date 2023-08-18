Вышедшее по временному коридору из Одессы торговое судно вошло в Босфорский пролив
Торговое судно Joseph Schulte, которое первым вышло из одесского порта через временный морской коридор, уже вошло в Босфорский пролив.
Об этом свидетельствуют данные Marine Traffic.
Сейчас контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга находится в порту Стамбула в Мраморном море. Это указано его конечной точкой назначения.
Планируется, что по этому маршруту из украинских портов выйдут суда, которые стоят там с начала войны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал проход судна через коридор, в котором не участвует РФ, "важным шагом к восстановлению свободы судоходства в Черном море".
Напомним, что этот коридор запустили в первую очередь для эвакуации судов, которые стоят в портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.
По данным The Wall Street Journal, США ведут переговоры с Турцией, Украиной и Европой, чтобы расширить маршруты экспорта зерна.
Известно, что 17 июля Россия заявила о прекращении зерновой сделки и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море. При этом в Москве говорили, что готовы восстановить зерновую сделку "при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений".