Торговое судно Joseph Schulte, которое первым вышло из одесского порта через временный морской коридор, уже вошло в Босфорский пролив.

Об этом свидетельствуют данные Marine Traffic.

Сейчас контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга находится в порту Стамбула в Мраморном море. Это указано его конечной точкой назначения.

Планируется, что по этому маршруту из украинских портов выйдут суда, которые стоят там с начала войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал проход судна через коридор, в котором не участвует РФ, "важным шагом к восстановлению свободы судоходства в Черном море".

Напомним, что этот коридор запустили в первую очередь для эвакуации судов, которые стоят в портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

По данным The Wall Street Journal, США ведут переговоры с Турцией, Украиной и Европой, чтобы расширить маршруты экспорта зерна.

Известно, что 17 июля Россия заявила о прекращении зерновой сделки и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море. При этом в Москве говорили, что готовы восстановить зерновую сделку "при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений".