Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Видео встречи и короткий пресс-релиз о ней были размещены в официальном телеграм-канале Зеленского.

Президент сообщил, что в ходе переговоров обсуждались "формула мира", подготовка к глобальному саммиту мира и риски, связанные с российской военной блокадой черноморского зернового коридора.

Владимир Зеленский также выразил признательность Турции "за непрерывную и последовательную поддержку Украины".

Недавно СМИ сообщали, что вскоре Фидан может отправиться в РФ.

Ранее стало известно, что в сентябре на встречу с президентов РФ Владимиром Путиным поедет президент Турции Реждеп Эрдоган. Первым о возможном визите Эрдогана сообщил источник анонимного телеграм-канала. По его данным, встреча запланирована на 4 сентября в курортном городе. Затем об этом же сообщил ТАСС со ссылкой на собственную информацию от МИД.

Перед этим мы публиковали видео встречи Владимира Зеленского с лидерами стран ЕС. На ней обсуждались "формула мира", гарантии безопасности Украине и экспорт зерновых.