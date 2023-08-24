В четверг, 24 августа, президент Владимир Зеленский опубликовал обращение ко Дню Независимости Украины.

Видео появилось в Telegram-канале Владимира Зеленского.

"Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину нашей независимости – независимости Украины. Праздник свободных людей. Праздник сильных людей. Праздник достойных. Праздник равных. Украинцев и украинок. Всех во всем нашем государстве. Это ценность для каждого из нас, и за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый, потому что эта борьба за то, что важно каждому. Это независимая Украина. С Днем Независимости, Украина! Слава Украине!" - сказал Зеленский.

Напомним, в Киеве на День Независимости не будет официальных мероприятий, под запретом и другие негосударственные массовые мероприятия.

В то же время сегодня в Киеве на Крещатике открывается для посетителей выставка уничтоженной техники РФ. Всего на центральной улице выставили 28 единиц техники. Среди них - самоходные гаубицы, части сбитых ракет, БМП, БТР, танки и другие бронемашины.

Война в Украине идет уже 547-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2023 года в онлайне.