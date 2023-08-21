В Киеве на Крещатике, накануне Дня Независимости, проходит выставка уничтоженной российской техники. Ее охраняют правоохранители и следят, чтобы посетители к ней не подходили.

Видео с места событий публикует "Страна".

В связи с мероприятием центральная улица столицы на неделю перекрыта от Майдана до улицы Богдана Хмельницкого, а в городе образовались длинные пробки.

Однако, как убедились журналисты "Страны", рассмотреть поврежденную вражескую технику поближе не получится - выставку оградили сигнальными лентами. Кроме того, технику охраняет большое количество правоохранителей, которые следят за тем, чтобы люди к ней не подходили.

По словам полицейского, окончательно выставку для посетителей откроют на День Независимости - то есть 24 августа.

"Истребителей на выставке не будет. А дорогу перекрываем не мы. 24 августа придете - тогда хоть на пушку залазьте", - сказал один из правоохранителей.

Всего на центральной улице выставили 28 единиц техники. Среди них - самоходные гаубицы, части сбитых ракет, БМП, БТР, танки и другие бронемашины.

При этом, несмотря на то, что выставка стартовала в понедельник, на Крещатике собралось достаточно много людей - некоторые из них фотографируются на фоне подбитой техники. В то же время тех посетителей, которые пытаются подойти к "экспонатам" слишком близко, полицейские просят зайти за оградительную ленту.

Напомним, аналогичная выставка подбитой российской техники в Киеве проходила в прошлом году. Тогда на мероприятие пришли тысячи людей.

Многие посетили выставку целыми семьями, фотографируясь на фоне сгоревших танков, "Тигров" и БТР.

Отметим, что, по заявлению КГГА, в Киеве не будет массовых мероприятий на День Независимости. Кличко запретил их согласовывать. Это решение принято после того, как в субботу российская ракета ударила по месту проведения заранее анонсированной выставки дронов в Чернигове.