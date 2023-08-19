В Киеве не будет массовых мероприятий на День Независимости

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Как проинформировали городские власти в письме из Офиса президента, на государственном уровне на Крещатике планируют провести выставку образцов повреждённой вражеской техники.

В связи с этим с сегодняшнего вечера перекроют движение по Крещатику на отрезке от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого.

В то же время движение по улице Богдана Хмельницкого - от Крещатика до улицы Владимирской - откроют сегодня в 23:30", — говорится в заявлении городской администрации столицы.

Перед этим в Вооружённых силах Украины заявили, что Кремль готовит массированную ракетную атаку на День Независимости Украины.

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