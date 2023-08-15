В Хмельницкой области в городе Славута запретили нецензурные слова во время публичных мероприятий.

Об этом пишет "Суспильне".

Сообщается, что мэр Славуты Василий Сидор принял соответствующее распоряжение "Об обеспечении соблюдения норм этики общения во время проведения культурно-развлекательных мероприятий".

В интервью журналистам Василий Сидор пояснил, что привело к такому решению.

"К нам обратились наши волонтеры – предложили провести благотворительный концерт в поддержку армии. Когда артисты вышли на сцену, начали петь, мы услышали, что песни были с нецензурными словами. Мы понимаем, что это благородное дело, но на концерт пришли родители и дети. И когда в публичном пространстве, со сцены раздаются бранные слова – это ненормально. Поэтому я был вынужден подготовить такое распоряжение. В первую очередь, мы работаем на упреждение. Когда к нам обращаются артисты или группы с предложением провести публичные мероприятия, мы сразу говорим, что в программе не должно быть брани. Этим решением мы доносим, что не нужно вводить нецензурные слова, а следует учить и ценить украинский язык" - пояснил мэр.

Также чиновник рассказал, что если организаторы мероприятия не соблюдают условия, во время выступления им просто отключают электричество, а полиция составляет протокол.

В распоряжении городского головы говорится также об усилении со стороны полиции контроля по фактам нецензурной брани на публике в соответствии с кодексом Украины об административных правонарушениях, где нецензурная брань в общественных местах квалифицируется как мелкое хулиганство, за которое предусмотрен штраф, выполнение общественных или исправительных работ или арест на 15 суток.

Ранее мы писали, что во Львовской области оштрафовали дантиста, который ругался нецензурными словами и показывал гениталии в больнице, где работает.

А на Буковине суд оштрафовал селянку, которая обматерила оператора телефонной службы "102".