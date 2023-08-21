На Крещатике в Киеве выставили уничтоженную российскую технику.

Об этом сообщает "Суспильне".

Из-за этого центральную улицу Киева перекрыли от угла Богдана Хмельницкого до Майдана.

На дороге стоит около 20 единиц техники: танки, самоходные гаубицы, БМП, МТЛБ, БТРы, БМД, остатки сбитых ракет.

Вероятно, "парад" техники приурочен ко Дню Независимости. Аналогичная выставка была организована и год назад.

Такая же выставка с начала войны стоит на Михайловской площади.

Фото Суспильне

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