Глава Черниговской ОВА Чаус подтвердил, что по факту обстрела драмтеатра проводится следствие. Ранее об этом заявляло МВД. Причем, судя по словам Чауса, расследуют не только параметры удара, но и то, соблюдались ли меры безопасности при организации мероприятия.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Организаторы обратились с письмом, что они будут проводить закрытую встречу представителей бизнеса и волонтеров. Попросили нас обеспечить охрану общественного порядка и медицинское дежурство. Это мероприятие не предусматривало привлечения зрителей. Сейчас по этому вопросу продолжаются следственные действия, следователи установят все обстоятельства", - сказал глава области.

Отметим, что, судя по объявлению, размещенному организаторами, мероприятие по беспилотникам называлось "Лютые пташки. Демо День".

О выставке в объявлении ничего не говорилось, но на аналогичном "Демо Дне" в Харькове месяц назад (на фото) демонстрировалось много дронов. То есть, это было не только общение, а и показ новинок.

Напомним, число пострадавших в Чернигове в результате вчерашнего ракетного удара РФ увеличилось до 148 человек, семь человек погибли. Еще 41 человек остается в больнице, 15 человек были прооперированы. Среди пострадавших 15 раненых детей и 15 сотрудников полиции.

Детальнее об ударе по Чернигову и какой после этого вспыхнул скандал, мы писали в отдельном материале.