"Мероприятие не предусматривало зрителей". По факту обстрела драмтеатра в Чернигове проводится следствие
Глава Черниговской ОВА Чаус подтвердил, что по факту обстрела драмтеатра проводится следствие. Ранее об этом заявляло МВД. Причем, судя по словам Чауса, расследуют не только параметры удара, но и то, соблюдались ли меры безопасности при организации мероприятия.
Об этом он сообщил в эфире телемарафона.
"Организаторы обратились с письмом, что они будут проводить закрытую встречу представителей бизнеса и волонтеров. Попросили нас обеспечить охрану общественного порядка и медицинское дежурство. Это мероприятие не предусматривало привлечения зрителей. Сейчас по этому вопросу продолжаются следственные действия, следователи установят все обстоятельства", - сказал глава области.
Отметим, что, судя по объявлению, размещенному организаторами, мероприятие по беспилотникам называлось "Лютые пташки. Демо День".
О выставке в объявлении ничего не говорилось, но на аналогичном "Демо Дне" в Харькове месяц назад (на фото) демонстрировалось много дронов. То есть, это было не только общение, а и показ новинок.
Напомним, число пострадавших в Чернигове в результате вчерашнего ракетного удара РФ увеличилось до 148 человек, семь человек погибли. Еще 41 человек остается в больнице, 15 человек были прооперированы. Среди пострадавших 15 раненых детей и 15 сотрудников полиции.
Детальнее об ударе по Чернигову и какой после этого вспыхнул скандал, мы писали в отдельном материале.