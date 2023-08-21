В Киеве на День Независимости не будет официальных мероприятий, а также запретят другие негосударственные массовые мероприятия.

Об этом сообщил мер Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале.



Он поручил чиновникам не согласовывать проведение любых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и иного характера на территории столицы 23 и 24 августа.

Очевидно, решение связано с субботним ударом по выставке дронов в Чернигове. Мероприятие это анонсировалось заранее и теперь его организаторов, а также областные власти, согласовавших выставку, обвиняют в том, что они таким образом сами дали наводку россиянам для ракетного удара.





Ранее в КГГА уже сообщили, что отменили все массовые мероприятия на День Независимости. В связи с этим перекрыли движение по Крещатику на отрезке от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого.

Напомним, на Крещатике началась выставка уничтоженной российской техники. На дороге стоит около 20 единиц техники: танки, самоходные гаубицы, БМП, МТЛБ, БТРы, БМД, остатки сбитых ракет.

Аналогичная выставка была организована и год назад.

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