В Киеве в районе Кольцевой дороги на территории промзоны раздались взрывы. Причины пока устанавливаются.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Пожар в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги. В промзоне на участке, находящемся на территории области. Все службы на месте. Информация о пострадавших пока не поступала", - написал Кличко.

В киевских телеграм-каналах публикуют кадры взрывов Киеве. Слышно, как что-то продолжает детонировать.

Судя по роликам, что-то взрывается уже во время задымления. Пишут, что это происходит возле "Ашана" и ТЦ "Променада" в районе Софиевской Борщаговки.

В МВД прокомментировали пожар и взрывы в районе Кольцевой дороги в Киеве. Заявили, что пожар произошел в складском помещении. Спасатели работают на месте.

"В 10:55 в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района произошел пожар в складском помещении", - говорится в сообщении.

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