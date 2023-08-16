В среду вечером, 16 августа, в Киеве две 12-летние девочки совершили самоубийство, прыгнув с 15-го этажа.

Как сообщает телеграм-канал Национальной полиции Украины, сегодня в 18:20 в полицию Киева поступила информация об обнаружении мертвыми двоих детей на улице Михаила Драгоманова.

Правоохранители установили личности потерпевших: это – 12-летние местные жительницы. По предварительным данным, девочки погибли в результате падения с 15 этажа многоэтажки.

Следователи квалифицировали произошедшее как самоубийство. Устанавливаются все детали трагедии.

"Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия", – добавили в полиции Киева.

Ранее мы писали, как в Киеве патрульные спасли мужчину от самоубийства. Инцидент произошел на Парковом мосту. Мужчина перебрался через перила, когда на него обратили внимание полицейские. Они предложили ему пообщаться, после чего помогли перелезть обратно на пешеходную зону.

Кроме того, мы сообщали, что в США в XXI веке растет число самоубийств. Так, в 2021 году по сравнению с годом ранее количество актов суицида увеличилось на 4%.