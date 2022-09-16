Косметолог из Харькова сообщила, что ее 10-летний сын спрыгнул с 6 этажа из-за игры в "Синего кита".

Об этом стало известно из Instagram женщины.

"Ему, как оказывается, давали разные задания, которые он должен был делать. Последним из заданий было спрыгнуть с 6-го этажа", - написала она в одном из постов.

Она заявила, что ребенок общался с злоумышленниками с другого аккаунта, и она не знала о его существовании.

Ребенок выжил после падения, но ему теперь потребуется длительное ортопедическое и медикаментозное лечение.

"Игра в Синего кита" - так называется побуждение детей и подростков совершить суицид.

Напомним, ранее во Львовской области женщину приговорили к пожизненному заключению за убийство трех человек, в том числе малолетнего ребенка. Женщина убила 8-летнюю девочку, ее мать и соседку, которая оказалась свидетельницей происшествия.

Также, в 2021 году мы рассказывали о том, что во Львовской области произошел взрыв, в результате которого пострадали двое подростков, которыми оказались 15-летние школьницы. Причиной взрыва послужило взрывчатое вещество, которое местный подросток бросил в рюкзак одной из них.