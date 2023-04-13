В США в XXI веке растет число самоубийств. Так, в 2021 году по сравнению с годом ранее количество актов суицида увеличилось на 4%.

Об этом сообщает Национальный центр статистики здравоохранения США.

В 2021 году было зарегистрировано 47 646 самоубийств, согласно предварительным данным, представленным в исследовании. Это означает, что на 100 тысяч человек в 2021 году приходилось около 14 самоубийств.

Это число на 4% больше, чем 45 979 самоубийств, которые были зарегистрированы в 2020 году, с показателем 13,5 на 100 тысяч человек. При этом данный показатель начал расти впервые с 2018 года.

Согласно отчету, количество самоубийств в месяц в 2021 году было ниже только в январе, феврале и июле по сравнению с 2020 годом. В остальные девять месяцев число самоубийств было выше.

Наибольшая разница в количестве ежемесячных самоубийств произошла в октябре: показатель был на уровне 4 211 в 2021 году, что на 11% больше, чем 3 781 самоубийство, зарегистрированное в октябре 2020 года.

В исследовании отмечается рост числа самоубийств почти в каждой возрастной группе. Наибольший рост наблюдался среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет - с 14,2 самоубийств на 100 тысяч человек в 2020 году до 15,3 на 100 тысяч человек в 2021 году.

Американцы в возрасте от 35 до 44 лет находятся на втором месте по росту числа самоубийств: 17,4 на 100 тысяч в 2020 году до 18,2 на 100 тысяч в 2021 году.

При этом отчет центра не содержит объяснений причин роста числа самоубийств.

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