Таинственная смерть бывшего помощника экс-президента США Билла Клинтона, 59-летнего Марка Миддлтона, связанного с миллиардером Джеффри Эпштейном, покончившим с собой в тюрьме, которая произошла 2 мая 2022 года, была официально признана самоубийством. Это произошло несмотря на то, что рядом с телом не было найдено никаких следов оружия, труп Миддлтона был привязан электрическим шнуром к дереву, а в груди у него зияла пулевая рана.

Об этом пишет Daily Mail.

В публикации говорится, что на ферму в штате Арканзас. где нашли тело, вызвала копов домработница, которая сначала увидела брошенный автомобиль Миддлтона, а затем его труп под деревом. Правда, в отчете окружного шерифа Перри Джереми Лоусона показания этой первой свидетельницы не учтены. Но в нем содержится описание тела самим копом.

"Я мог видеть, что у него было огнестрельное ранение в грудь, и что на шнуре, который был обмотан вокруг его шеи и прикреплен к ветке прямо над ним, был завязан узел", – пишет полицейский.

В отчете Лоусона говорится о том, офицеры обнаружили ящик с оружием и три коробки с дробью во внедорожнике BMW Миддлтона, однако оружия возле самого трупа не было. Это и породило версию об убийстве бывшего помощника Клинтона, "который слишком много знал".

Некоторые консервативные издания вспомнили о более трех десятках подобных загадочных смертей лиц из ближайшего окружения Билла и Хиллари Клинтон еще с тех пор, как будущий глава Белого дома занимал пост губернатора Арканзаса. Гипотеза о причастности к ним Клинтонов впервые получила поддержку после неожиданного самоубийства заместителя советника Белого дома Винса Фостера в 1993 году. Друг и помощник Хиллари Клинтон, 48-летний Фостер был найден с огнестрельным ранением в парке Форт-Марси у бульвара Джорджа Вашингтона в Вирджинии, недалеко от Вашингтона. Кроме того, в 2016 году во время предвыборной кампании за президентское кресло Дональд Трамп несколько раз упоминал о "подозрительных смертях" лиц из окружения своей соперницы Хиллари Клинтон.

Миддлтон покинул Белый дом в 1995 году. Через год, по данным Los Angeles Times, его доступ к документам исполнительной власти был ограничен после того, как расследование показало, что он злоупотреблял своими связями, пытаясь стать "международным торговцем".

В связи с несколько неожиданным вердиктом по делу Миддлтона американские правые издания вновь подняли тему загадочной смерти Эпштейна, который, по версии следствия, повесился в своей камере в августе 2019 года. Трамп в этой связи напомнил, что Билл Клинтон неоднократно был замечен в компании Эпштейна и также мог "слишком много знать".

Ранее мы писали, что американский миллиардер Джеффри Эпштейн, который обвинялся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, смог покончить с собой, находясь в тюрьме, потому что охранники не проверяли его камеру, а подделывали соответствующие записи.

А за два дня до своей смерти Эпштейн написал завещание, в котором значительную часть своего состояния оставил фонду под названием "The 1953 Trust".