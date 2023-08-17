В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА заявили, что повышения цены на проезд в общественном транспорте Киева до завершения военного положения не будет.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Ранее СМИ распространили заявление директора Департамента транспортной инфраструктуры Руслана Кандибора о том, что якобы в столице хотят поднять проезд с восьми до 30 гривен.

Он поясняет, что говорил о такой необходимости исключительно в случае быстрого послевоенного развития города.

"Вопрос пересмотра цен на проезд в общественном транспорте Киева возможен только после нашей победы и начала восстановления и развития всех сфер жизнедеятельности города, в том числе и общественного транспорта. Не поднимать цену на проезд - четкая позиция мэра города и моя также", - заявил Кандибор.

Напомним, в мае мэр Киева Виталий Кличко тоже пообещал не повышать цены на проезд в общественном транспорте до конца войны.

Также мы писали, что мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе проезд в транспорте и дальше будет бесплатным, по крайней мере, до тех пор, пока у горсовета есть деньги.