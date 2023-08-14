"Страна" выяснила причину массовой задержки поездов в Киевской области, о которой сообщили утром 14 августа.

Как сообщил источник "Страны", это произошло, поскольку сошел с рельс первый вагон грузового поезда по направлению движения из-за слома оси со стороны станции Триполье-Днепровское на 36-м километре.

"Вагон постройки 2006 года из парка частной компании. Капитальный ремонт прошел в марте текущего года в вагонном депо. Там однопутный участок, поэтому объезда рядом нет - только кругами через Белую Церковь и Фастов, но это очень долго", — объяснил источник.

Напомним, что утром 14 августа в "Укрзализныце" сообщили о полуторачасовой задержке поездов в Киев и из него. Речь шла о 9 пассажирских поездах. Сообщалось, что это может повлечь за собой задержки и других рейсов, а также пригородных поездов.

Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на популярные направления после новостей о дефиците билетов.

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