На фоне нехватки билетов на популярных ж/д направлениях в "Укрзализныце" активизировались перекупщики. Они находят клиентам места на дефицитные маршруты даже в день отправления — при том, что билеты часто невозможно купить уже за две недели до рейса ни в кассе, ни в приложении "УЗ". Правда, за услуги таких посредников приходится переплачивать.

"Страна" выясняла, как работают перекупщики билетов на поезда и как с этим пытаются бороться в "УЗ".

Билеты на поезд день в день

Стилист Татьяна часто ездит в Вену — обслуживать перед важными мероприятиями или фотосессиями жён украинских политиков и чиновников. Иногда поездки случаются абсолютно спонтанно, а добраться в Австрию из Украины к назначенному времени и дате бывает проблематично из-за дефицита билетов.

В таких случаях Татьяна пользуется услугами агента-перекупщика, который в последний момент может достать ей билет на любое нужное направление. Скорее всего, как подозревает Татьяна, ее "агент" работает в связке с проводниками или другими сотрудниками "УЗ", которые "бронируют" для нее определенный массив билетов.

Правда, перекупщики продают билеты минимум на 20% дороже, чем в кассе. Но за места на дефицитные направления день в день многие готовы переплатить.

"Отели в Европе недешевые, поэтому мне принципиально вскочить в поезд, чтобы вовремя попасть на съёмку — без лишних запасов времени, а билеты в кассе взять нереально. У меня для этих целей есть специально обученная девушка Алиса. Она сотрудничает с кассой "УЗ" и каким-то удивительным образом всегда достаёт мне билеты на прямые поезда "Киев-Вена", "Киев-Будапешт". Как правило это происходит день в день, из чего я каждый раз делаю вывод, что мне достаются билеты, которые в последний момент "сбрасывают" другие пассажиры. А моя агент, как ловкий посредник, каким-то удивительным образом их выкупает", — рассказывает Татьяна.

Через проводников дешевле

Киевлянка Марина, у которой двое старших детей учатся в Вене, нашла иной способ, как добираться до австрийской столицы с помощью УЗ.

"Я езжу через проводников. Этот удивительный прицепной "венский" вагон на три полки внутри одного купе среди пассажиров называется "вагон-призрак": маршрут есть, вагон есть, а билетов — никогда нет. У меня нет ни одной знакомой, которая купила бы билет через кассу, все ездят через каких-то посредников. Причём, как я поняла, это одни и те же люди", — рассказывает Марина "Стране".

По ее словам, первый билет на этот поезд она тоже купила через посредника, но потом наладила контакт с проводниками.

"У них прайс дешевле. Если через посредника дорога обходится в 4 тысячи в одну сторону, то с проводником можно договориться за 2-3 тысячи. Но тут есть риск: может не оказаться места, и придется ждать фактически до отправления поезда. Однажды у меня была такая ситуация, когда я не успела допить кофе на вокзале, а проводник написала: "Отбой. Мест нет". Пришлось на перекладных ехать другим пересадочным маршрутом — через Перемышль", — рассказывает Марина.

Вагоны на ремонте

Источник "Страны" в "УЗ" подтверждает наличие проблемы со спекуляцией билетами на дефицитные направления (а в данный момент фактически все направления дефицитные — мест нет на много дней вперёд, как ранее уже сообщала "Страна"). По его словам, такая проблема сложилась из-за проваленной подготовки к летним перевозкам.

"УЗ не провела должную подготовку к пиковому сезону, и получилось, что вагоны, в том числе и самые новые, вместо того, чтобы возить пассажиров, простаивают в ожидании ремонтов. Ну и как на любом дефицитном рынке, всегда находятся люди, которые пытаются на этом заработать", — объясняет источник "Страны".

Правда, иногда схема дает сбой. Пассажиры рассказывали "Стране", что существуют так называемые "вагоны-призраки". Когда люди через перекупщиков покупали билет на поезд, чтобы добраться из Европы в Украину, приходили на вокзал и выяснялось, что вагона, в который у них куплен билет, в поезде просто нет.

Схемы перекупщиков

В ряде случаев перекупщики работают самостоятельно (а не в связке с сотрудниками "УЗ" низшего или среднего ранга). Перекупщики используют несколько схем.

Первый подход заключается в том, что принимая заказ, дельцы мониторят системы продаж (сайт и приложение). Они знают логику работы, таймерные значения снятия броней, регулировки системы продаж, запасные варианты (к примеру, когда нет мест до Львова - они часто есть до Стрыя или Дрогобыча, первых станций после Львова на проходящие поезда). Это позволяет "вылавливать" места.

"Эти люди очень хорошо понимают спрос. Поэтому они часто покупают массивы мест, а при получении заказа от клиентов глубокой ночью сдают билеты и после появления их в системе снова выкупают, но уже под конкретных клиентов. Хотя сейчас это не обязательно: фамилии и имена в билетах практически никто не проверяет. А даже если проверяет — то с распечатки билета (так как приборов контроля критически не хватает, и большинство проводников вручную переписывают данные), поэтому проблема изменения имени пассажира решается простым редактированием PDF-файла билета", — объясняет суть схемы источник "Страны" в "УЗ".

Некоторые из таких дельцов даже создали программы (чат-боты), которые мониторят систему продаж билетов автоматически.

Также есть злоупотребления со стороны туристических компаний, которые заранее бронируют и выкупают групповую перевозку, а затем продают места уже своим клиентам.

Есть и другая схема — когда перекупщики гарантированно предлагают любой билет. Такие дельцы работают в связке с сотрудниками "УЗ" либо со структурами, которые имеют брони и ими распоряжаются.

"В "УЗ" действует система броней для ряда госструктур и внутреннего пользования. Часто люди, которые имеют доступ к ним, злоупотребляют этими возможностями", — говорит источник "Страны".

Главная проблема — дефицит мест

В "Укрзализныце" пытаются бороться с перекупщиками. Так, в "УЗ" заявили, что билеты на ряд поездов в Польшу с 26 июля будут продавать только онлайн. Среди них поезд №93/94 Харьков-Хелм.

Билеты на этот поезд можно будет купить исключительно по электронным каналам: мобильное приложение, чат-бот и веб-сайт, а вернуть — через кассу, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Также схожие условия будут действовать на другие международные рейсы.

Кроме того, "Укрзализныця" отчитывается о блокировке в своих системах "перекупщиков", массово скупающих билеты для перепродажи.

"Отдельные пользователи осуществляют массовые заказы, иногда на 500+ билетов. При этом заказы осуществляются постоянно на разных пассажиров. Во избежание попыток перепродажи билетов (а объявления о таком можно находить на различных онлайн-платформах) "УЗ" меняет процессы, чтобы упростить покупку билетов добросовестным клиентам и воспрепятствовать деятельности "билетных спекулянтов", - заявили в ТГ-канале "УЗ".

"УЗ" анализирует аномальную активность отдельных аккаунтов и в случае, если они используются не для бронирования индивидуальных поездок, а для массированного выкупа билетов на разные фамилии (на 10 и более в течение недели) – такие аккаунты могут приостанавливаться.

Однако эти меры, по словам собеседника "Страны", не решат корень проблемы.

"Бороться нужно с первопричиной и прежде всего наладить систему управления перевозками. Та же проблема броней заключается в том, что места из броней не продаются, даже когда в свободной продаже мест нет. Они появляются только за пару часов до отправления, когда они уже никому не нужны. Соответственно, вагоны уезжают полупустыми, пассажиры не получат возможности добраться, а "УЗ" недополучает существенные доходы. В "УЗ" достаточно ресурсов, чтобы не допустить дефицита мест, и тем самым ликвидировать почву для спекуляций", — считает собеседник "Страны".