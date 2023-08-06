В Молдове из-за аномальной жары сошли с рельсов 6 вагонов с зерном, которые направлялись в украинский порт Рени на реке Дунай.

Об этом сообщает Reuters.

Железная дорога Молдовы сообщает, что предварительной причиной аварии является чрезвычайно высокая температура, из-за которой рельсы потеряли прочность.

Поезд, который направлялся в Рени, состоял из 61 вагона. Шесть вагонов с зерном сошли с рельсов, когда поезд находился на участке линии Кульма-Чедир-Лунга.

Молдавские фермеры, которые традиционно экспортируют зерновые и масличные культуры в Румынию и Турцию, в этом году готовы экспортировать 800 000 тонн из 1,2 миллиона тонн сильного урожая пшеницы, отмечают в издании.

Ранее мы также писали, что впервые после выхода России из зерновой сделки три иностранных судна прибыли в один из украинских портов на Дунае. Корабли принадлежат греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям. В порт они зашли еще 30 июля.

Дунайские порты использовались для перевалки зерна и другой продукции и до начала зерновой сделки, и после выхода из нее России. Однако их пропускная способность не сравнима с морскими портами.

Подробно о теме украинского экспорта через порты Дуная мы писали в отдельном материале.