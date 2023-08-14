В "Укрзализныце" сообщили о полуторачасовой задержке поездов в Киев и обратно. Причина и список рейсов
В Киевской области произошло ЧП с грузовым составом. Поезда в Киев и обратно будут идти примерно с полуторачасовой задержкой. Что случилось с грузовым поездом, не уточняется.
Об этом сообщает 14 августа "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.
Компания информирует, что задержки касаются следующих поездов:
- №729 Киев - Черкассы (и обратный рейс);
- №733 Днепр - Киев (и обратный рейс);
- №131 Днепр - Львов;
- №43 Черкассы - Ивано-Франковск (и обратный рейс);
- №731 Запорожье - Киев (и обратный рейс);
- №790 Киев - Кременчуг;
- №102 Краматорск - Херсон;
- №38 Киев - Запорожье;
- №80 Киев - Днепр.
"Изменения маршрутов для этих направлений может привести к задержке других рейсов, в том числе пригородных, которые направляются через Фастов и Белую Церковь", - добавили в "Укрзализныце".
Ранее мы писали, что "Укрзализныця" запустила новый Интерсити+ сообщением Киев - Харьков.
Также сообщалось, что "Укрзализныця" продлит маршрут поезда Херсон – Киев до Славянска из-за нехватки билетов на Краматорск.
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