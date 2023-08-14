В расписании движения поездов произошли изменения. Иллюстративное фото: Facebook/Ukrzaliznytsia

В Киевской области произошло ЧП с грузовым составом. Поезда в Киев и обратно будут идти примерно с полуторачасовой задержкой. Что случилось с грузовым поездом, не уточняется.

Об этом сообщает 14 августа "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.

Компания информирует, что задержки касаются следующих поездов:

  • №729 Киев - Черкассы (и обратный рейс);
  • №733 Днепр - Киев (и обратный рейс);
  • №131 Днепр - Львов;
  • №43 Черкассы - Ивано-Франковск (и обратный рейс);
  • №731 Запорожье - Киев (и обратный рейс);
  • №790 Киев - Кременчуг;
  • №102 Краматорск - Херсон;
  • №38 Киев - Запорожье;
  • №80 Киев - Днепр.

"Изменения маршрутов для этих направлений может привести к задержке других рейсов, в том числе пригородных, которые направляются через Фастов и Белую Церковь", - добавили в "Укрзализныце".

Поезда в Киев и обратно будут идти с задержкой

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" запустила новый Интерсити+ сообщением Киев - Харьков.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" продлит маршрут поезда Херсон – Киев до Славянска из-за нехватки билетов на Краматорск.

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