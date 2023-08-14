В Киевской области произошло ЧП с грузовым составом. Поезда в Киев и обратно будут идти примерно с полуторачасовой задержкой. Что случилось с грузовым поездом, не уточняется.

Об этом сообщает 14 августа "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.

Компания информирует, что задержки касаются следующих поездов:

№729 Киев - Черкассы (и обратный рейс);

№733 Днепр - Киев (и обратный рейс);

№131 Днепр - Львов;

№43 Черкассы - Ивано-Франковск (и обратный рейс);

№731 Запорожье - Киев (и обратный рейс);

№790 Киев - Кременчуг;

№102 Краматорск - Херсон;

№38 Киев - Запорожье;

№80 Киев - Днепр.

"Изменения маршрутов для этих направлений может привести к задержке других рейсов, в том числе пригородных, которые направляются через Фастов и Белую Церковь", - добавили в "Укрзализныце".

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" запустила новый Интерсити+ сообщением Киев - Харьков.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" продлит маршрут поезда Херсон – Киев до Славянска из-за нехватки билетов на Краматорск.

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