Компания "Укрзализныця" с 16 июля запускает временный поезд "Интерсити+" №720/719 по маршруту Киев – Харьков.

Об этом сообщает пресс-служба.

"Одно из наиболее популярных и загруженных направлений Укрзализныци получит временный ночной рейс по скоростному Hyundai Rotem", - говорится в сообщении.

Расписание движения:

из Киева поезд №720 будет отправляться с 16 июля по 9 августа по воскресеньям, средам и пятницам в 23:53 и прибывать в Харьков в 05:04;

в обратном направлении, из Харькова, поезд №719 будет отправляться с 16 июля по воскресеньям, средам и пятницам в 23:33 и прибывать в Киев в 4:56.

В компании также сообщили, что с 19 июля расписание поезда будет незначительно скорректировано из-за проведения ремонтных работ на участке курсирования.

Также "Укрзализныця" продлит маршрут поезда Херсон – Киев до Славянска из-за нехватки билетов на Краматорск.

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Ранее мы подводили итоги дня 10 июля. ВСУ за минувшую неделю продвинулись на более чем километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В целом с начала наступления на Южном направлении общее продвижение составило 8,6 километра. РФ, по данным Генштаба, наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях. Украина - под Бахмутом, где россияне оказались "в ловушке".

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