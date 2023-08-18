Вчера утром в Киеве произошло покушение на убийство замглавы Госналоговой службы Украины Евгения Сокура.

Об этом сообщил глава комитета Рады по финансам Даниил Гетманцев.

"Нападение в центре города. Заказчики – схемщики, потерявшие "бизнес" и перешедшие границу. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска", - заявил нардеп.

Исполнители задержаны и дают показания, добавил он. Также Гетманцев публикует фото с задержания.

Полиция об этом не сообщала.

Ранее мы писали о том, что был опубликован текст приговора экс-нардепу Шепелеву, которого осудили на 15 лет за заказное убийство.

А также, что в Черновцах ревнивец пошел на заказное убийство соперника. но вмешалась полиция.

Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В районе Урожайного украинские войска продвинулись на юг. При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение. Сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки. От нее открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю.

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