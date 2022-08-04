В распоряжении "Страны" оказался текст судебного приговора бывшему нардепу Александру Шепелеву, который получил 15 лет тюрьмы по делу о заказе убийства банкира.

Оболонский суд Киева приговорил Шепелева по делу о заказе убийства Сергея Кириченко в 2003 году.

Из решения суда известно, что срок наказания (15 лет) будут отсчитывать с момента задержания Шепелева - 8 февраля 2018 года. С этого момента прошло уже четыре с половиной года.

В пользу дочери убитого с Шепелева должны взыскать два с половиной миллиона гривен в счет возмещения моральных убытков.

Шепелев также является фигурантом дел о растрате средств "Родовид Банка", организации двух покушений на убийство банкира Дядечко, заказе убийства в 2006 году полковника УБОП Романа Ерохина.

В 2006 и 2007 годах Шепелев избирался народным депутатом по списку "Блока Юлии Тимошенко".

В августе 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в отношении Шепелева зарегистрировано уголовное производство по подозрению в госизмене.

В 2018 году сотрудники СБУ задержали Шепелева. При нем было обнаружено "удостоверение", выданное т.н. "министерством государственной безопасности Донецкой народной республики" на имя подполковника Боруха Николая Владимировича.

Напомним, что два года назад экс-депутат получил первый приговор. Он был признан виновным в совершении побега из-под стражи, а также в даче взятки охраннику за помощь в совершении побега.