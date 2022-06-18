В Черновцах сотрудники полиции смогли предотвратить заказное убийство на почве ревности.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в прямом эфире всеукраинского телемарафона.

"В Черновцах мы предупредили заказное убийство. Там имела место любовная история: на почве ревности один мужчина заказал другого за несколько десятков тысяч гривен и автомобиль среднего класса. Сотрудники полиции провели спецоперацию: инсценировали убийство, разработали соответствующие информационные материалы. Все было так правдиво, что сам заказчик испугался своих действий и решил скрыться. Но он даже не подозревал, что фиксируется каждый его шаг. Подозреваемый задержан, продолжаются следственные действия", – рассказал Евгений Енин.

Ранее мы писали, что в Херсонской области фермер заказал убийство конкурента за 40 тысяч долларов. Однако исполнитель заказного убийства, осознавая общественную опасность преступного умысла заказчика, сообщил об этом в СБУ.

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