Государственное бюро расследований предотвратило в Винницкой области заказное убийство местного депутата, которое организовал его бывший коллега.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что убийство заказал сын экс-нардепа от "Партии регионов" и бывший депутат Жмеринского горсовета от запрещенной ОПЗЖ, который недавно добровольно отказался от мандата.

По данным следствия, отец уехал из Украины в начале вторжения, а его интересы на месте представлял сын.

Несколько месяцев назад у отца обострился земельный конфликт с местным депутатом, и сын решил "помочь" отцу, заказав убийство оппонента.

Киллерам он пообещал заплатить 8,5 тысячи долларов.

Однако об этих планах узнали в ГБР и имитировали убийство, сделав постановочные фото, которые посредник продемонстрировал заказчику. После передачи обещанного вознаграждения экс-депутата задержали.

Имя депутата не называется, но недавно Жмеринский горсовет покинули три мужчины-депутата от ОПЗЖ: Виктор Жеребнюк, Владимир Слободянюк и Валерий Кушер.

Ранее был опубликован текст приговора экс-нардепу Шепелеву, которого осудили на 15 лет за заказное убийство.

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