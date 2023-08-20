В результате вчерашней детонации боеприпасов на территории экспертно-криминалистического центра МВД в Киеве погибли четыре человека.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Произошла детонация боевой части управляемой ракеты типа воздух-воздух Р-27 в результате нарушения мер безопасности экспертами центра", - рассказывает источник.

В частности, по его словам, эксперты начали пилить болгаркой боевую часть ракеты и наносить по ней удары молотом, в результате она сдетонировала.

"От взрыва погибло четыре эксперта. Также из-за взрыва поврежден фасад научного центра, жилого дома, общежития и два служебных автомобиля",- рассказывает источник "Страны".

Он также добавил, что после тушения пожара работы по ликвидации последствий взрыва были приостановлены, поскольку нагрелись другие боеприпасы, манипуляции с которыми могут привести к детонации.

Напомним, вчера в Киеве в районе Кольцевой дороги на территории промзоны раздались взрывы, после чего начался пожар. На кадрах взрывов слышно было, как что-то продолжает детонировать.

Позже глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар около Киевской окружной дороги возник на территории научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.