Эксперты пилили ракету болгаркой, били молотом, погибло 4 человека. "Страна" узнала причины взрыва под Киевом
В результате вчерашней детонации боеприпасов на территории экспертно-криминалистического центра МВД в Киеве погибли четыре человека.
Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.
"Произошла детонация боевой части управляемой ракеты типа воздух-воздух Р-27 в результате нарушения мер безопасности экспертами центра", - рассказывает источник.
В частности, по его словам, эксперты начали пилить болгаркой боевую часть ракеты и наносить по ней удары молотом, в результате она сдетонировала.
"От взрыва погибло четыре эксперта. Также из-за взрыва поврежден фасад научного центра, жилого дома, общежития и два служебных автомобиля",- рассказывает источник "Страны".
Он также добавил, что после тушения пожара работы по ликвидации последствий взрыва были приостановлены, поскольку нагрелись другие боеприпасы, манипуляции с которыми могут привести к детонации.
Напомним, вчера в Киеве в районе Кольцевой дороги на территории промзоны раздались взрывы, после чего начался пожар. На кадрах взрывов слышно было, как что-то продолжает детонировать.
Позже глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар около Киевской окружной дороги возник на территории научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.