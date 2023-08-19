Пожар около Киевской окружной дороги возник на территории научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, информация о причинах уточняется, но это точно не прилет.

Уже известно, что пострадали сотрудники экспертной службы. Клименко призвал граждан не приближаться к месту пожару.

Позже он добавил, что, по предварительной информации, эксперты научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД проводили экспертизу взрывоопасных предметов и произошла детонация.

Напомним, в Киеве в районе Кольцевой дороги на территории промзоны раздались взрывы, после чего начался пожар. На кадрах взрывов слышно было, как что-то продолжает детонировать.

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