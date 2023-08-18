В МВД считают, что взорванная Каховская ГЭС не подлежит восстановлению
Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает сайт МВД.
По словам министра, в результате взрыва было разрушено 11 пролетов верхней части дамбы из 28-ми. Из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн масла.
Напомним, что россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС рано утром 6 июня. В результате были затоплены прибрежные территории. Прямой ущерб от подрыва Каховской ГЭС достигает двух миллиардов долларов.
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал подрыв Каховской дамбы "новым измерением" войны в Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также отреагировал на подрыв Каховской ГЭС, назвав это примером жестокости войны России в Украине.
Ранее в "Укрэнерго" уже заявляли, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Эксперты признали подрыв конструкции Каховской ГЭС экоцидом.
Также среди последствий подрыва Каховской ГЭС специалисты назвали грандиозную экологическую катастрофу и проблемы с электроснабжением.
На днях мы публиковали видео бывшего дна Каховского водохранилища, покрывшегося зеленью после обмеления.