В сети появилось видео бывшего дна Каховского водохранилища, покрывшегося зеленью после обмеления.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео можно заметить, что зелень покрывает почти всю территорию высохшего водохранилища.

Ранее мы публиковали видео обмеления Днепра в районе ДнепроГЭС в Запорожье. Воды на этом участке реки практически не осталось.

Напомним, эксперты признали подрыв конструкции Каховской ГЭС экоцидом.

Также среди последствий подрыва Каховской ГЭС специалисты назвали грандиозную экологическую катастрофу и проблемы с электроснабжением.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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