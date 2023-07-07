Грязь и лужи. Появилось видео обмелевшего после каховской катастрофы Северо-Крымского канала под Таврийском
В сети появилось видео обмелевшего после подрыва Каховской ГЭС Северо-Крымского канала.
Соответствующие кадры публикуют российские СМИ.
Сообщается, что видео снято в районе Таврийска.
На кадрах можно заметить, что на некоторых участках канала обнажилось дно и остались лишь грязевые лужи.
Ранее мы публиковали видео, свидетельствующие, что на участках Днепра, питающих водой Северо-Крымский канал, появились следы обмеления.
Россияне уже заявляли, что думают, как теперь обеспечить оккупированный полуостров водой в новых реалиях.
Известно, что в начале войны Россия подорвала дамбу, которая блокировала поставки воды в Крым.
Вода устремилась в Северо-Крымский канал, а через неделю российские СМИ сообщили, что днепровская вода самотеком дошла до Армянска.
Вскоре в Крыму заявили, что Северо-Крымский канал полностью заполнился водой.
В Госэкоинспекции подтвердили, что вода по каналу пошла в Крым и заявили о краже водных ресурсов россиянами. По данным ведомства, водозабор осуществлялся из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр с пропускной мощностью 50 м3/сек.