В сети появилось видео обмелевшего после подрыва Каховской ГЭС Северо-Крымского канала.

Соответствующие кадры публикуют российские СМИ.

Сообщается, что видео снято в районе Таврийска.

На кадрах можно заметить, что на некоторых участках канала обнажилось дно и остались лишь грязевые лужи.

Ранее мы публиковали видео, свидетельствующие, что на участках Днепра, питающих водой Северо-Крымский канал, появились следы обмеления.

Россияне уже заявляли, что думают, как теперь обеспечить оккупированный полуостров водой в новых реалиях.

Известно, что в начале войны Россия подорвала дамбу, которая блокировала поставки воды в Крым.

Вода устремилась в Северо-Крымский канал, а через неделю российские СМИ сообщили, что днепровская вода самотеком дошла до Армянска.

Вскоре в Крыму заявили, что Северо-Крымский канал полностью заполнился водой.

В Госэкоинспекции подтвердили, что вода по каналу пошла в Крым и заявили о краже водных ресурсов россиянами. По данным ведомства, водозабор осуществлялся из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр с пропускной мощностью 50 м3/сек.