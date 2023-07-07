Появилось новое видео Каховской ГЭС сразу после подрыва ее дамбы 6 июня.

На видео, по-видимому, снятом с дрона, крупным планом видны поврежденные конструкции и вода, которая хлынула через среднюю поврежденную взрывом часть дамбы.

Напомним, что после того как ушла вода, стал виден масштаб разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Также мы писали о том, что было опубликовано фото заминированного автомобиля на дамбе Каховской ГЭС за девять дней до ее подрыва.

Война в Украине идет уже 499-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 7 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 498-го дня войны. Самым резонансным событием 6 июля стал ночной удар россиян ракетами "Калибр" по Львову: по городу попали три ракеты, еще семь были сбиты. В результате удара есть погибшие и раненые мирные граждане. Между тем продолжают поступать заявления о том, чего ждать Украине от предстоящего в Вильнюсе саммита НАТО. В Киеве заявили, что встреча не удовлетворит ожиданий украинского общества.

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