Региональный директор Миссии Международного Комитета Красного Креста в Европе и Центральной Азии Ариан Бауэр заявила, что им так и не удалось попасть на левый берег Днепра после подрыва дамбы на Каховской ГЭС.

Об этом она сообщила в интервью "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, пока нам не удалось побывать в Херсонской области на левом берегу. Поэтому мы продолжаем вести переговоры об этом доступе. Это всегда очень сложно. Пока нам не удалось попасть в эти районы. Мы неоднократно просили предоставить нам доступ туда и будем просить и дальше", - сказала Бауэр.

Также она отметила, что с первых же часов они просили предоставить доступ на левый берег реки.

По словам Бауэр, МККК был на связи с властями Херсона и области, Николаева и решал, чем может помочь.

"Я была там два дня назад, в Николаеве и Херсонской области, чтобы понять, что мы делаем, и что потребуется в ближайшие недели и месяцы", - заявила Бауэр.

Ранее мы писали, что в ООН также сообщили, что РФ не пускает представителей организации на захваченный левый берег Днепра в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на прорыв дамбы Каховской ГЭС. Крупнейшие международные организации либо не дали ответа на запрос о помощи, либо он был по сути отказом "в дипломатических формулировках".