Глава Офиса президента Андрей Ермак публикует фото, как сейчас выглядит Днепр в районе Днепровской ГЭС на севере Запорожья.

Уровень воды здесь после подрыва Каховской ГЭС достигает не более полуметра, так что Днепр можно перейти вброд. На фото люди стоят в воде по колено.

Напомним, что РФ подорвала дамбу Каховской ГЭС рано утром 6 июня. В результате в зоне затопления оказалось более 40 населенных пунктов с населением порядка 16 тысяч человек. Каховское водохранилище стремительно обмелело, что вызвало проблемы с водоснабжением и экологией.

"Страна" писала, что после обмеления Днепра в Запорожье открылись остатки старого моста на Хортицу.

Ранее появились спутниковые фото того, как обмелел Днепр у Запорожской АЭС после взрыва дамбы Каховской ГЭС.

Также появились спутниковые снимки, показывающие масштаб обмеления Каховского водохранилища.

Тем временем война в Украине идет 495-й день. Мы следим за новостями 3 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском участке фронта видимых подвижек нет. Что же боев под Бахмутом, то там украинские силы уже длительное время атакуют.

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