Уникальная старинная лодка-моноксил (выдолбленная из единого ствола дерева), возрастом не менее 300 лет, была обнаружена на ранее затопленном участке берега Национального заповедника "Хортица".

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Facebook.

После подрыва россиянами Каховской ГЭС Минкульт начал исследование заповедной территории. В ходе этого и была обнаружена уникальная лодка-моноксил. Эта древняя лодка предположительно изготовлена из дуба, и имеет длину около 7 метров.

Такие лодки были характерны для древнерусских поселений на острове Хортица в период с X по XIV века. Судя по состоянию сохранности древесины, эксперты предполагают, что возраст обнаруженной лодки составляет не менее 300 лет. Окончательная датировка будет определена после проведения радиоуглеродного анализа.

Лодке сейчас необходимы срочные работы по консервации и будущей реставрации, чтобы она могла стать ценным музейным экспонатом. Специалисты заповедника уже приступили к этой задаче.

Как мы писали, в оккупированных Олешках под водой оказался уникальный дом-музей.

Также мы писали о предложении украинского историка превратить посольство РФ в "музей Московии".

Война в Украине идет 492-й день. Мы следим за новостями 30 июня 2023 года в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.