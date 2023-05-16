Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подтвердил, что обращался к организаторам Евровидения с просьбой предоставить слово Владимиру Зеленскому.

Об этом Ткаченко сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, он лично обратился к EBU за неделю до проведения конкурса с предложением о выступлении президента, однако получил от них отказ, мотивируемый политическими причинами. Хотя Британия была не против.

Ткаченко же считает, что выступление Зеленского было бы уместно, особенно учитывая, что это первый раз в истории конкурса, когда его проводит не победившая страна, к тому же воюющая.

Министр говорит, что встретился с представителями EBU перед началом конкурса и они извинились, назвав это "человеческой ошибкой".

Напомним, ранее в Офисе президента опровергли информацию, что просили организаторов "Евровидения" дать слово Зеленскому.

Хортя в ЕВС говорили, что такой запрос к ним поступал.

Финал "Евровидения-2023" состоялся 13 мая. Победу одержала представительница Швеции Loreen, в то время как украинская группа Tvorchi заняла 6-е место.