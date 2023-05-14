Украинская группа из Тернополя TVORCHI выступила в большом финале Евровидения-2023.

Видео выступления Андрея Гуцуляка и Джеффри Кенни можно посмотреть в телеграм-канале "Политика Страны".

На сцене в Ливерпуле украинцы исполнили песню "Heart of Steel".

Зал апплодировал украинцам стоя.

Напомним, что, по прогнозам букмекеров, украинская группа Tvorchi может занять третье место с песней "Heart Of Steel" на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023".