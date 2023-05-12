Запрос на выступление президента Владимира Зеленского в финале "Евровидения" поступил со стороны украинского правительства.

Об этом сообщили "Суспильному" в Европейском вещательном союзе (ЕВС).

При этом министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, привлеченный к "Евровидению" со стороны правительства, отказался комментировать, обращался ли к ЕВС.

В ЕВС заявили, что выступление Зеленского противоречило бы правилам конкурса, а Украина и ее культура будут широко представлены во всех трех эфирах.

Субботний финал "Евровидения" в Ливерпуле будет посвящен Украине. В нем примут участие 11 артистов, в том числе прошлогодний победитель - украинская группа Kalush Orchestra.

Напомним, сегодня газета The Times сообщила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве сделать видеообращение на финале Евровидения. В публикации говорилось, что Европейский вещательный союз заявил о "строгих правилах", которые не позволили украинскому лидеру выступить.

Ранее в Офисе президента заявили, что не обращались к организаторам "Евровидения" о выступлении Владимира Зеленского.

Тем временем определились все финалисты песенного конкурса "Евровидение-2023". Среди них двадцать стран и Tvorchi.