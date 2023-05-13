В Ливерпуле стартовал финал "Евровидения". Порядок выступления участников и где смотреть трансляцию
В Ливерпуле стартовал финал конкурса "Евровидение". За победу поборются конкурсанты из 26 стран.
Украину представляет группа TVORCHI с песней "Heart Of Steel", которая будет выступать под 19 номером.
Список финалистов в порядке их выступлений выглядит так:
- Австрия (Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?);
- Португалия (Mimicat – Ai Coraçao);
- Швейцария (Remo Forrer – Watergu);
- Польша (Blanka – Solo);
- Сербия (Luke Black – Samo Mi Se Spava);
- Франция (La Zarra – Évidemment);
- Кипр (Andrew Lambrou – Break A Broken Heart);
- Испания (Blanca Paloma – Eaea);
- Швеция (Loreen – Tattoo);
- Албания (Albina & Familja Kelmendi – Duje);
- Италия (Marco Mengoni – Due vite);
- Эстония (Alika – Bridges);
- Финляндия (Käärijä – Cha Cha Cha);
- Чехия (Vesna – My Sister's Crown);
- Австралия (Voyager – Promise);
- Бельгия (Gustaph – Because Of You);
- Армения (Brunette – Future Lover);
- Молдова (Паша Парфений – Soarele si Luna);
- Украина (TVORCHI – Heart Of Steel);
- Норвегия (Alessandra – Queen of Kings);
- Германия (Lord Of The Lost – Blood & Glitter);
- Литва (Monika Linkyte – Stay);
- Израиль (Noa Kirel – Unicorn);
- Словения (Joker Out – Carpe Diem);
- Хорватия (Let 3 – Mama ŠČ!);
- Великобритания (Mae Muller – I Wrote A Song).
Победители "Евровидения-2022", украинская группа Kalush Orchestra, открыли финал песенного конкурса в Ливерпуле своей победной песней "Стефания".
Смотреть "Евровидение-2023" можно по следующим ссылкам:
- На YouTube-канале песенного конкурса "Евровидение";
- На "Суспільне. Культура" и "Суспільне Євробачення";
- На YouTube-канале "Евровидение" Украина;
- На официальной странице "Евровидение-2023" в Facebook.
- В госприложении "Дія" (в разделе "Услуги" нужно выбрать "Дія.TV" и "Канал UA: Культура").
Напомним, что, по прогнозам букмекеров, украинская группа Tvorchi может занять третье место с песней "Heart Of Steel" на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023".
Ранее мы писали, что газета The Times заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве сделать видеообращение на финале "Евровидения".
Кроме того, в ЕВС сообщили, что поступил запрос о выступлении Владимира Зеленского на "Евровидении".
Однако в Офисе президента опровергли сообщения о том, что Владимир Зеленский обратился к организаторам музыкального конкурса "Евровидение" с просьбой выступить онлайн.