В Ливерпуле стартовал финал конкурса "Евровидение". За победу поборются конкурсанты из 26 стран.

Украину представляет группа TVORCHI с песней "Heart Of Steel", которая будет выступать под 19 номером.

Список финалистов в порядке их выступлений выглядит так:

Австрия (Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?); Португалия (Mimicat – Ai Coraçao); Швейцария (Remo Forrer – Watergu); Польша (Blanka – Solo); Сербия (Luke Black – Samo Mi Se Spava); Франция (La Zarra – Évidemment); Кипр (Andrew Lambrou – Break A Broken Heart); Испания (Blanca Paloma – Eaea); Швеция (Loreen – Tattoo); Албания (Albina & Familja Kelmendi – Duje); Италия (Marco Mengoni – Due vite); Эстония (Alika – Bridges); Финляндия (Käärijä – Cha Cha Cha); Чехия (Vesna – My Sister's Crown); Австралия (Voyager – Promise); Бельгия (Gustaph – Because Of You); Армения (Brunette – Future Lover); Молдова (Паша Парфений – Soarele si Luna); Украина (TVORCHI – Heart Of Steel); Норвегия (Alessandra – Queen of Kings); Германия (Lord Of The Lost – Blood & Glitter); Литва (Monika Linkyte – Stay); Израиль (Noa Kirel – Unicorn); Словения (Joker Out – Carpe Diem); Хорватия (Let 3 – Mama ŠČ!); Великобритания (Mae Muller – I Wrote A Song).

Победители "Евровидения-2022", украинская группа Kalush Orchestra, открыли финал песенного конкурса в Ливерпуле своей победной песней "Стефания".

Смотреть "Евровидение-2023" можно по следующим ссылкам:

На YouTube-канале песенного конкурса "Евровидение";

На "Суспільне. Культура" и "Суспільне Євробачення";

На YouTube-канале "Евровидение" Украина;

На официальной странице "Евровидение-2023" в Facebook.

В госприложении "Дія" (в разделе "Услуги" нужно выбрать "Дія.TV" и "Канал UA: Культура").

Напомним, что, по прогнозам букмекеров, украинская группа Tvorchi может занять третье место с песней "Heart Of Steel" на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023".

Ранее мы писали, что газета The Times заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве сделать видеообращение на финале "Евровидения".

Кроме того, в ЕВС сообщили, что поступил запрос о выступлении Владимира Зеленского на "Евровидении".

Однако в Офисе президента опровергли сообщения о том, что Владимир Зеленский обратился к организаторам музыкального конкурса "Евровидение" с просьбой выступить онлайн.