В Ливерпуле начался финал "Евровидения-2023"

В Ливерпуле стартовал финал конкурса "Евровидение". За победу поборются конкурсанты из 26 стран.

Украину представляет группа TVORCHI с песней "Heart Of Steel", которая будет выступать под 19 номером.

Список финалистов в порядке их выступлений выглядит так:

  1. Австрия (Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?);
  2. Португалия (Mimicat – Ai Coraçao);
  3. Швейцария (Remo Forrer – Watergu);
  4. Польша (Blanka – Solo);
  5. Сербия (Luke Black – Samo Mi Se Spava);
  6. Франция (La Zarra – Évidemment);
  7. Кипр (Andrew Lambrou – Break A Broken Heart);
  8. Испания (Blanca Paloma – Eaea);
  9. Швеция (Loreen – Tattoo);
  10. Албания (Albina & Familja Kelmendi – Duje);
  11. Италия (Marco Mengoni – Due vite);
  12. Эстония (Alika – Bridges);
  13. Финляндия (Käärijä – Cha Cha Cha);
  14. Чехия (Vesna – My Sister's Crown);
  15. Австралия (Voyager – Promise);
  16. Бельгия (Gustaph – Because Of You);
  17. Армения (Brunette – Future Lover);
  18. Молдова (Паша Парфений – Soarele si Luna);
  19. Украина (TVORCHI – Heart Of Steel);
  20. Норвегия (Alessandra – Queen of Kings);
  21. Германия (Lord Of The Lost – Blood & Glitter);
  22. Литва (Monika Linkyte – Stay);
  23. Израиль (Noa Kirel – Unicorn);
  24. Словения (Joker Out – Carpe Diem);
  25. Хорватия (Let 3 – Mama ŠČ!);
  26. Великобритания (Mae Muller – I Wrote A Song).

Победители "Евровидения-2022", украинская группа Kalush Orchestra, открыли финал песенного конкурса в Ливерпуле своей победной песней "Стефания".

Смотреть "Евровидение-2023" можно по следующим ссылкам:

  • На YouTube-канале песенного конкурса "Евровидение";
  • На "Суспільне. Культура" и "Суспільне Євробачення";
  • На YouTube-канале "Евровидение" Украина;
  • На официальной странице "Евровидение-2023" в Facebook.
  • В госприложении "Дія" (в разделе "Услуги" нужно выбрать "Дія.TV" и "Канал UA: Культура").

Порядок выступления финалистов "Евровидения-2023"

Напомним, что, по прогнозам букмекеров, украинская группа Tvorchi может занять третье место с песней "Heart Of Steel" на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023".

Ранее мы писали, что газета The Times заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве сделать видеообращение на финале "Евровидения".

Кроме того, в ЕВС сообщили, что поступил запрос о выступлении Владимира Зеленского на "Евровидении".

Однако в Офисе президента опровергли сообщения о том, что Владимир Зеленский обратился к организаторам музыкального конкурса "Евровидение" с просьбой выступить онлайн.

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