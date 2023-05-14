В субботу, 13 мая, в Ливерпуле состоялся финал конкурса Евровидение-2023. За победу боролись конкурсанты из 26 стран. Украину представляет группа TVORCHI с песней "Heart Of Steel".

Голосование на Евровидении проходило в несколько этапов: сначала баллы от жюри каждой из стран, а затем - баллы от телезрителей.

Первыми огласили баллы профессионального жюри из Украины. Максимальные 12 баллов, как объявила украинская певица Злата Огневич, Украина отдала Швеции. В то же время, национальное жюри Польши не дало Украине на Евровидении ни одного балла.

В результате Швеция победила на Евровидении (страну на конкурсе представляла певица Loreen с песней Tattoo), Украина же заняла шестое место. К слову, Loreen стала вторым в истории артистом, который дважды выиграл Евровидение.

Также "Страна" публикует момент оглашения решающих результатов зрительского голосования. И первые эмоции победительницы Евровидения-2023 - Loreen из Швеции.

Напомним, 7 мая в городе Ливерпуль состоялась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса Евровидение-2023. Его должна была принимать Украина, но из-за войны конкурс перенесли в Туманный Альбион. В открытии принимали участие представители 37 стран мира, в том числе украинская группа TVORCHI.

Ранее мы публиковали выступление украинской группы из Тернополя TVORCHI в большом финале Евровидения-2023. На сцене в Ливерпуле украинцы исполнили песню "Heart of Steel".

По прогнозам букмекеров, украинская группа Tvorchi могла занять третье место с песней "Heart Of Steel" на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023". На первом месте, по прогнозам, оставалась шведская певица Лорин с песней "Tattoo".