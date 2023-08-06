Почему резко обмелело Киевское водохранилище?

"Страна" побывала в Сухолучье (Киевская область), бывших охотничьих угодьях Януковича, и увидела там апокалипсическую картину. Вода отступила на несколько метров, стоит ужасающий гнилой запах. Нет ни рыбаков, ни отдыхающих, которые всегда любили эти места (фото здесь).

Мы спросили у экспертов, что происходит с Киевским морем.

Олег Попенко, эксперт энергорынка.

Ситуация для экологии ужасная. Причина банальна - у нас дефицит электроэнергии, и мы ударно спускаем воду. Вода спускается через дамбу и крутит турбины - так идет выработка гидроэлектроэнергии. Чем выше выработка, тем больше требуется воды. Обычно летом производство электроэнергии на ГЭС падает. Но этим летом слабо работают ТЭС - проблемы с углем, газ экономят, плюс идут ремонты. Поэтому "живем на воде". Плюс добавилась засуха, воды и так мало. В итоге получили обмеления многих участков.

Собственно, добавить больше нечего, все - на фото. Остается надеяться, что пойдут дожди и, как минимум, не будет дальнейшего обмеления.

Экс-работник Чернобыльской АЭС, эксперт энергорынка Александр Купный

Сказалось несколько факторов. Первый - режим спуска воды. Судя по всему, ее продолжают спускать, чтобы выровнять русло Днепра, и помочь водохранилищам, которые ниже по течению и которые также мелеют после разрушения Каховской дамбы (по данным "Укргидроэнерго", средний уровень нижней части водохранилища возле дамбы Днепровской ГЭС составляет 11,91 метров, хотя показатель, который мог бы обеспечивать полноценную работу ДнепроГЭС, должен составлять, минимум, 12-12,5 метров - Ред.).

Второй фактор - лето и повышение температуры воздуха непосредственно в зоне Киевского моря. Из-за этого и в прошлые годы были случаи, когда вода уходила на несколько метров.

Но сейчас еще и ограничена подпитка из грунтовых вод, так как после Каховской катастрофы и изменения русла Днепра, нарушился и баланс грунтовых вод.

Третий фактор - усиленная эксплуатация Киевской ГЭС. Вся гидроэнергетика продолжает ударно работать, несмотря на лето, так как многие блоки атомной генерации выведены в ремонты - энергетики пытаются успеть ввести их в работу к началу нового отопительного сезона. Идут активные ремонты также на ТЭС. И гидроэнергетика, хотя ее доля и небольшая, закрывает часть образовавшегося дефицита.

Андрей Нелипа, экс-участник Общественного совета при Минэкологии.

Чрезмерные весенние объемы воды ушли, весь накопленный объем в водополье пустили на экологические "промывки" Днепровского каскада и поддержание водности в водохранилищах ниже по течению. Понятно, что пока была высокая вода берег Киевского моря немного сместился. А теперь, когда вода отступила, все живое начало гнить, отсюда неприятный запах. В целом и Киевское водохранилище, и весь Днепровский каскад, и ранее не были идеальными экологическими системами, а сейчас ситуация еще больше ухудшилась.